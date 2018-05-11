صحف إيطالية: «ماسولو» أبرز المرشحين لمنصب رئيس الوزراء

سلطت الصحف الإيطالية، اليوم الجمعة، الضوء على اسم الدبلوماسي جامبييرو ماسولو، كأبرز المرشحين لرئاسة الحكومة الائتلافية التي ستجمع بين حركة (خمس نجوم) وحزب (رابطة الشمال)، والتي من المتوقع إعلانها مطلع الأسبوع المقبل.



وقالت وكالة أنباء آكي الإيطالية، إن ماسولو (64 عامًا)، الذي تولى مناصب مرموقة، بينها رئاسة جهاز الاستخبارات، منذ تسعينيات القرن الماضي، يترأس حاليًا شركة فينكانتييري لبناء السفن المملوكة للدولة، وكذلك معهد الدراسات السياسية الدولية.



وبدأ ماسولو نشاطه الدبلوماسي في سفارة إيطاليا لدى الكرسي الرسولي، من عام 1982 إلى 1985، كما عمل سكرتيرًا أول في موسكو، ثم انتقل للعمل لمدة 3 سنوات في ممثلية بلاده الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.



وانتقل ماسولو إلى رئاسة الوزراء (قصر كيجي) عام 1990، كعضو في المكتب الدبلوماسي لرئيس الوزراء الراحل جوليو أندريوتي، ثم عمل مستشارًا دبلوماسيًا لرئيس الوزراء الأسبق لامبيرتو ديني، وظل في نفس المنصب إبان حكومة سيلفيو برلسكوني الأولى.