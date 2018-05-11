"بوتين وميركل" يبحثان أزمات "سوريا وأوكرانيا وإيران" 18 مايو

قال يوري اوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه سيبحث مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الاتفاق النووي الإيراني، والتسوية السورية، والأزمة الأوكرانية، وذلك خلال لقائهما المرتقب في مدينة سوتشي الروسية يوم 18 مايو الجاري.



وقال اوشاكوف - للصحفيين اليوم الجمعة - "سيناقش الجانبان العلاقات الثنائية، بجانب التركيز على الصفقة الإيرانية، والتسوية السورية والأزمة الأوكرانية الداخلية، وغيرها"، موضحًا أنه لم يتم الاتفاق بعد على اجتماع بصيغة نورماندي، التي تجمع روسيا وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا.



وحول المعلومات التي ذكرها الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، والتي تفيد بأن مؤتمر القمة المقبل بصيغة نورماندي يمكن أن يعقد في أوائل يونيو المقبل، قال أوشاكوف "من الضروري أن يوجه السؤال لبوروشينكو، ولكن لم يكن هناك مثل هذا الاتفاق".



وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، قال أوشاكوف إن "الاتحاد الاقتصادي الأوراسي من المفترض أن يوقع يوم 17 مايو الجاري في أستانا، اتفاقية للتعاون التجاري الاقتصادي مع الصين، واتفاقية مؤقتة مع إيران بشأن إنشاء منطقة التجارة الحرة".



وأضاف أن التوقيع سيكون على مستوى نواب رئيس الوزراء، موضحًا أن هاتين الاتفاقيتين تم الاتفاق عليهما من قبل جميع الدول الخمس الأعضاء بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي.