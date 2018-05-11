"آبي": دعم طوكيو لبيونج يانج يتوقف على حل قضية اليابانيين المختطفين

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إن بلاده لن تقدم دعمًا اقتصاديًا لكوريا الشمالية، إلا إذا قامت بيونج يانج بحل قضية المواطنين اليابانيين المختطفين.



وأضاف آبي - في تصريحات تليفزيونية نقلتها شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن على زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، أن يفهم أن اتفاقه مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على نزع السلاح النووي وتحسين العلاقات ليس كافيًا للحصول على دعم اليابان، مشددًا على ضرورة إطلاق سراح المختطفين اليابانيين.



وأشار آبي إلى ضرورة الإبقاء على العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، حتى تتخلى الأخيرة عن أسلحتها النووية وبرامجها الصاروخية.



تأتي هذه التصريحات عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن موعد القمة الأمريكية الكورية الشمالية؛ والتي تقرر عقدها في 12 يونيو القادم في سنغافورة.



كانت كوريا الشمالية اعترفت باختطاف 13 مواطنًا يابانيًا في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، عاد 5 منهم إلى اليابان عام 2002.