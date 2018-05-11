رئيس المفوضية الأوروبية يدعو للإسراع بتعديل معاهدة دبلن بشأن اللجوء

دعا رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، دول الاتحاد الأوروبى إلى الإسراع فى تعديل بنود معاهدة دبلن، الخاصة بإرغام اللاجئين على البقاء فى بلدان الوصول.



وقال يونكر فى مؤتمر «حالة الاتحاد» بمدينة فلورنسا الإيطالية، اليوم الجمعة، إنه من الواضح أن هناك حاجة إلى نظام لجوء جديد فى الاتحاد الأوروبى، مبينًا أن «مقترحات المفوضية الأوروبية وموقف البرلمان بشأن إصلاح نظام دبلن، مطروحة على الطاولة، وأود أن تعجل الدول التحرك فى هذا المجال».



وأشار رئيس المفوضية الأوروبية إلى أنه «فى أوروبا، كان هناك افتقار إلى التضامن فى وقت أزمة الهجرة، والتي كانت نصب أعيننا»، مضيفًا: «نحن بحاجة إلى إصلاح نظام دبلن العقيم، وقد تقدمت المفوضية بمقترحاتها بهذا الشأن».



وخلص يونكر إلى القول بأنه «على مجلس أوروبا أن يتصرف مثل البرلمان الأوروبى، والذى يُظهر توافقًا حقيقيًا مع المفوضية عندما يتعلق الأمر بإصلاح نظام دبلن».