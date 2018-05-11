القاهرة : الجمعة 11 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:57 ص

موسكو: لا توجد مفاوضات حول تسليم سوريا منظومة صواريخ «إس -300»
12:52 ص

الليلة.. حفل الموسيقار عمر خيرت بساقية الصاوى
06:33 م

أطباء نفسيون: «السوشيال ميديا» قد تؤدى للوفاة

05:36 م

رغدة السعيد تكتب: «إجرى عالمطبخ».. ازدراء علني من «ذكور السوشيال»

05:17 م

روشتة إدوارد عشان تفضل عيل صغير

07:21 ص

نص البيان الـ21 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
01:17 ص

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية
11:50 م

اتفاق سعودى عراقى جديد بشأن الحدود
07:36 م

الرئيس الفلسطيني يجدد اعتذاره لليهود

07:54 ص

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 32 درجة
07:08 ص

تموين مطروح: طرح السلع الغذائية بتخفيضات 30% بمعارض «أهلا رمضان»
03:32 ص

عاجل.. انهيار منزل من 3 طوابق وإصابة 5 أشخاص فى أسيوط (صور)
عالم
الجمعة 11/مايو/2018 - 04:35 م

رئيس المفوضية الأوروبية يدعو للإسراع بتعديل معاهدة دبلن بشأن اللجوء

جان كلود يونكر
جان كلود يونكر
أش أ
dostor.org/2166093

دعا رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، دول الاتحاد الأوروبى إلى الإسراع فى تعديل بنود معاهدة دبلن، الخاصة بإرغام اللاجئين على البقاء فى بلدان الوصول.

وقال يونكر فى مؤتمر «حالة الاتحاد» بمدينة فلورنسا الإيطالية، اليوم الجمعة، إنه من الواضح أن هناك حاجة إلى نظام لجوء جديد فى الاتحاد الأوروبى، مبينًا أن «مقترحات المفوضية الأوروبية وموقف البرلمان بشأن إصلاح نظام دبلن، مطروحة على الطاولة، وأود أن تعجل الدول التحرك فى هذا المجال».

وأشار رئيس المفوضية الأوروبية إلى أنه «فى أوروبا، كان هناك افتقار إلى التضامن فى وقت أزمة الهجرة، والتي كانت نصب أعيننا»، مضيفًا: «نحن بحاجة إلى إصلاح نظام دبلن العقيم، وقد تقدمت المفوضية بمقترحاتها بهذا الشأن».

وخلص يونكر إلى القول بأنه «على مجلس أوروبا أن يتصرف مثل البرلمان الأوروبى، والذى يُظهر توافقًا حقيقيًا مع المفوضية عندما يتعلق الأمر بإصلاح نظام دبلن».

موضوعات متعلقة

الرئيس الألماني مخاطبًا سويسرا: الاتحاد الأوروبي ليس أرض العدو

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 13 ساعة

موسكو: لا توجد مفاوضات حول تسليم سوريا منظومة صواريخ «إس -300»

منذ يومين

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية

منذ يومين

اتفاق سعودى عراقى جديد بشأن الحدود

منذ يومين

الرئيس الفلسطيني يجدد اعتذاره لليهود

منذ 3 أيام

سوريا تدين انسحاب ترامب من اتفاق إيران النووي

منذ 3 أيام

«فوكس نيوز»: «بنس» أبلغ الكونجرس خروج أمريكا من الاتفاق النووي

الآن

بالفيديو.. الزغاريد تصاحب مريم إلى مثواها الأخير

بالأسماء.. ننشر قوائم الإرهاب العربية خلال 4 سنوات

قبل افتتاح السفارة.. أمريكا: ملتزمون باتفاقية سلام بين إسرائيل وفلسطين

فتح معبر رفح لمدة 4 أيام بدءًا من الغد

الأكثر قراءة

رسميًا.. سموحة ينسحب من نهائي كأس مصر

خاص.. الزمالك ينسحب من صفقة «قفشة» بعد اكتشاف كارثة

ارتفاع فى أسعار الذهب اليوم

30 سفيرًا بمراسم نقل السفارة الأمريكية للقدس

ألبومات الصور

الناقد صلاح السروى: لم أتوقف كثيرًا عند مسألة المجايلة

بالفيديو.. الزغاريد تصاحب مريم إلى مثواها الأخير

"عيش مع حماقى".. تطبيق جديد لـ"أورنج" (صور)

سبيل «أبوالإقبال» الأثرى يتحول لمقلب زبالة

نجم الساعة

مَدَدْ للبيع.. الدستور تكشف: طرق صوفية تشترى مريدين بالأموال

ads
الأكثر قراءة

رسميًا.. سموحة ينسحب من نهائي كأس مصر

خاص.. الزمالك ينسحب من صفقة «قفشة» بعد اكتشاف كارثة

ارتفاع فى أسعار الذهب اليوم

30 سفيرًا بمراسم نقل السفارة الأمريكية للقدس

كشكول

وكيل تعليم "الغربية" يتفقد القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة

" الرافعي" يرصد ملاحظات علي منظومة التعليم الجديدة

غدًا.. بدء اختبارات العملي لطلاب الدبلومات الفنية

فتح باب الترشح لرئاسة 5 جامعات.. غدا

رئيس جامعة سوهاج يكشف سبب تأجيل الامتحانات

الأمصار

ارتفاع صادرات التمور في تونس

رئيس الوزراء الياباني يشارك في منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي

العراق يستورد 60 ألف طن أرز

وزير المصالحة يفتح ملف المختطفين في البرلمان السوري

مسيرات حاشدة في إيران تندد بالسياسات الأمريكية

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

السعودية تكتشف آثار أقدام إنسان تعود لأكثر من 85 ألف عام

"بيطرية" تعتنى بجرو ثعلب مفقود

الأمير فيليب يقود سيارته إلى عرض للخيل

ولاد الكار

تفاصيل الدور الخفي للقنوات الأجنبية في تغطية الانتخابات الرئاسية

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

7 فوائد لتناول سمك «التونة».. تعرف عليها

الدستور على فيسبوك
ads