فلسطين: جريمة دوما نتيجة لتقاعس مجلس الأمن

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات، جريمة إحراق منزل المواطن ياسر دوابشة فى قرية دوما جنوب نابلس، فجر اليوم الجمعة، على يد عصابات المستوطنين الإرهابية التى تسللت كخفافيش الليل، وأحرقت المنزل فى أثناء تواجد العائلة داخله.



وأشارت الوزارة فى بيان، إلى أن هذه ليست الجريمة الأولى التى يرتكبها غلاة المستوطنين، تحت حراسة وحماية قوات الاحتلال، وعلى مسمع ومرأى من العالم.



وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، منددة بتقاعس المجتمع الدولي عن القيام بمسئولياته القانونية والأخلاقية اتجاه شعبنا.



وقالت "إن اكتفاء الدول والمجتمع الدولى ببيانات الإدانة التى تصدر أحيانًا لجرائم الاحتلال وانتهاكاته، يشجع حكومة الاحتلال وغلاة المستوطنين على التمادى فى ارتكاب مثل هذه الجرائم»، مؤكدة أنها ستواصل دورها في متابعة ملف الاستيطان، وجرائم منظماته الإرهابية مع المحكمة الجنائية الدولية، بهدف محاسبة ومحاكمة القتلة والمجرمين ومن يقف وراءهم ويدعمهم.