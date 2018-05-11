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الجمعة 11/مايو/2018 - 04:34 م

رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان ينتصرون على الإرهاب

فضل شاكر
فضل شاكر
dostor.org/2166090

أزمة فضل شاكر ما زالت موجودة، الكثير من المصريين عبروا عن غضبهم لقيامه بغناء تتر مسلسل «لدينا أقوال أخرى»، والتى تقوم ببطولته الفنانة يسرا، وإنتاج شركة العدل جروب، الشركة الاخيرة قامت بحذف صوت شاكر من التتر، كما قامت أيضًا بالاعتذار فى بيان رسمي.

فضل شاكر الذى انضم إلى جماعة أحمد الأسير الإرهابية، وأعلن بعد ذلك أنه أخطأ فى حق نفسه وحق المجتمع، فـ"شاكر" محكوم عليه بالسجن 15 عامًا فى لبنان، لقيامه بأعمال إرهابية.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فى لبنان، صورة منشور من سيدة تُدعى جومانا بو صعب، شقيقة أحد جنود الجيش اللبناني الذين استشهدوا مؤخرًا، مشيرة إلى أنه تم الحكم على "فضل" غيابيًا لمدة 15 عامًا في قضية استشهاد شقيقها وحتى الآن لم تنتهِ الأزمة، وهددت "بو صعب" باسم أهالي الشهداء باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد هذا التسويق لمجرم إرهابي، رافضة أي تجاوز للأحكام القضائية اللبنانية، وحذرت من تواصـل التعامل مع شاكر قبل مثوله أمام القضاء.

وخرجت أيضًا والدة الشهيد الملازم أول جورج بو صعب الذي استشهد في أحداث عبرا، تناشد شركة العدل غروب بإلغاء تعاونها مع فضل شاكر، وهو ما حدث بمنع فضل شاكر من الغناء مجددًا، وكشف الكاتب والسيناريست المصري مدحت العدل عن حذف صوت المطرب اللبناني فضل شاكر من تتر مسلسل «لدينا أقوال أخرى» بطولة الفنانة يسرا.

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وقال "العدل" إنه لن يضع أغنية تتسر مسلسل «لدينا أقوال أخرى» بصوت فضل شاكر، عقب تعرضه لضغوط من لبنان، مؤكدًا تلقيه عددًا من صور الشهداء أرسلتها أمهاتهم في لبنان، تلومه على ذلك.

وقام أحد المغردين ببث فيديو لفضل شاكر، وهو يقوم بتهديد المواطنين فى صيدا، وكذلك حسن نصر الله، قائلًا: لا يوجد دولة ولا قضاء ولا أى شىء، وأكد أنه يتعاون مع الإرهاب، ونشر آخرون صورًا له وهو يحمل السلاح.

وكشف تقرير أذاعته قناة "الجديد" اللبنانية عن أن حذف صوت الفنان فضل شاكر من تتر مسلسل "لدينا أقوال أخرى" للنجمة يسرا، جاء احترامًا لرغبة معظم الشعب اللبناني الذي عبّر عن غضبه من التعاون مع "شاكر" من جديد.

وكشفت أيضًا القناة عن المكان الذي يعيش فيه الفنان اللبناني فضل شاكر خارج لبنان، بسبب هروبه من أحكام قضائية لبنانية صدرت ضده بعد انضمامه لإحدى الجماعات الإرهابية.

وأوضح التقرير أن "شاكر" يعيش الآن في مخيم للاجئين على الحدود بين فلسطين ولبنان، وهي منطقة لا تخضع لأي سيادة قانونية للبلدين، لذلك يسكن بتلك المنطقة للتهرب من تنفيذ الأحكام الصادرة ضده.

شاهد من هنا

رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان ينتصرون على الإرهاب
رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان ينتصرون على الإرهاب
رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان ينتصرون على الإرهاب
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