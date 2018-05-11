"بوتين" يجتمع فى موسكو مع رئيس الوزراء اليابانى 26 مايو

يجري الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثات مع رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، في موسكو يوم 26 مايو الجاري.



وقال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الجمعة:"سيتواجد رئيس الوزراء الياباني في بطرسبورج في 25 مايو للمشاركة في منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، وستجري المحادثات الثنائية في 26 مايو بموسكو".



وكان الصندوق الروسى "روس كونجرس" لتطوير الإمكانيات الاقتصادية، أعلن أمس الخميس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، ورئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، سيشاركون في الجلسة العامة للمنتدى.



ويعقد منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي سنويًا في مدينة سانت بطرسبورج في الفترة من 24 إلى 26 مايو، ويعد هذا المنتدى حدثا سنويًا اقتصاديًا روسيًا يُعقد منذ عام 1997.



وشهد عام 2005 مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المنتدى، ومنذ ذلك الحين يقوم بوتين بزيارة المنتدى سنويًا، ويشارك في المنتدى بشكل أساسي، رؤساء أكبر الشركات الروسية والأجنبية، بالإضافة إلى ساسة ورؤساء حكومات ووزراء.



ويطلق الروس على منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي "منتدى دافوس الروسى"، نظرًا لحجمه ومستوى المشاركين فيه.