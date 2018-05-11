رئيس البرلمان الأوروبي: الخروج من "الاتحاد" إيذاء للنفس

قال رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاياني، إن الأزمة المالية التي وقعت خلال السنوات العشر الأخيرة، وقفت كحجرة عثرة أمام المشروع الأوروبي، وعملية الإصلاح والزخم المؤيد لأوروبا.



ونقلت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية عن تاياني قوله - في مؤتمر (حالة الاتحاد) بمدينة فلورنسا الإيطالية - إن "روح التضامن بين الدول التي كانت المحرك الحقيقي لعملية الاندماج فشلت".



وانتقد رئيس الجهاز التشريعي الأوروبي الطبقات الحاكمة الجديدة في الدول الأعضاء كونها "لم تكن دائمًا على مستوى التحديات، وغالبًا ما تضع مصالح انتخابية آنية على حساب، ورؤية أوروبية شاملة".



وفي إشارة إلى التحالف الحكومي المتوقع في إيطاليا بين حركة خمس نجوم، ورابطة الشمال، حيث تعتبران قوى مشككة في المشروع الأوروبي، قال تاياني - الذي ينتمي إلى (فورتسا إيطاليا) حزب رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني - إن "إيطاليا جزء لا يتجزأ من الاتحاد الأوروبي، والخروج من التكتل الأوروبي، والعملة الأوروبية الموحدة ليس سوى إيذاء للنفس".

