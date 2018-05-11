زغاريد وتيشرت بصورتها.. 5 مشاهد من جنازة مريم

الحزن يخيم على الجميع بعد حادث الطالبة المصرية مريم عبدالسلام، ذات الـ18 عامًا، التي فارقت الحياة في منتصف مارس الماضي، إثر تعرضها لاعتداء من 10 فتيات في مدينة نوتنجهام البريطانية.



جاءت جثمان مريم اليوم إلى القاهرة، ووصل إلى مثواه الأخير بمقابر أسرتها، بعد أداء صلاة الجنازة بمسجد حسن الشربتلي في التجمع الخامس، وخلال الجنازة برزت عدة مشاهد لافتة للنظر.



وفي السطور التالية، يرصد «الدستور» مشاهد من جنازة مريم:



تيشرت مريم

ارتدى عدد من أقارب وأصدقاء الطالبة مريم، تى شيرت مطبوعا عليه صورة الطالبة فى الأمام، بينما مكتوب عليه فى الظهر باللغتين العربية والإنجليزية وصم "هاشتاج"، يعمل عنوان "حق مريم لن يضيع".



والدة مريم تطلق الزغاريد

أطلقت والدة الطالبة المصرية مريم حاتم مصطفى، الزغاريد، عقب أداء صلاة الجنازة عليها بمسجد حسن الشربتلي في منطقة التجمع الخامس، وذلك قبل تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير.



زغاريد بعد الجنازة

أطلق عدد من المواطنين من أسرة "مريم" الزغاريد أثناء خروجها وتشييع جثمانها من المسجد، إثر خروج الجثمان من المسجد.



انهيار والد مريم

انهار حاتم مصطفى، والد الطالبة مريم، ضحية اعتداءات فتيات من بريطانيا، أثناء حديثه عقب دفن مريم، وأجهش بالبكاء، مؤكدًا أن مريم ابنة مصر كلها.



والدة مريم ترتدي الأبيض

ارتدت والدة مريم خلال تشييع الجثمان ملابس بيضاء، وجلست بجوار الجثمان أثناء نقله إلى مدافن الأسرة بطريق العين السخنة، واستقبلت زملاء مريم من داخل سيارة نقل الجثمان، لمساعدتهم على توديعها قبل الدفن.