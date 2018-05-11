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الجمعة 11/مايو/2018 - 04:15 م

بالفيديو.. وصول آيشواريا راي فرنسا لمشاركتها بفعاليات مهرجان "كان"

بالفيديو.. وصول آيشواريا
منار أحمد
dostor.org/2166080

وصلت الفنانة الهندية آيشواريا راي فرنسا للمشاركة في مهارجان "كان" السينمائي بدورته الـ 71، حيث ستمثل آيشواريا كسفيرة العلامة التجارية لماركة الماكياج الشهيرة لوريال، بعد الفنانة الهندية دييكا بادكون، وتليها الفنانة الهندية سونام كابور.

ومن المعروف عن آيشواريا راي اصطحابها لابنتها الوحيدة لها في العديد من المهرجانات، وشاركت الفنانة الهندية، متابعيها عبر "انستجرام" فيديو عقب وصولها.

غادر الثنائي الأم وابنتها إلى كان، مساء الخميس، من مومباي، ومن المتوقع أيضا أن تقدم آيشواريا أول ظهور لها عبر "انستجرام"، اليوم الجمعة، مع أول ظهور لها في المهرجان.

على جبهة العمل، تستعد آيشواريا، لتقديم فيلمها الهندي الجديد فاني خان، بطولة الفنان انيل كابور، راج كومار في دور محوري.

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