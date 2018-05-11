"داو جونز" يرتفع بالمستهل ويتجه لمكاسب أسبوعية

ارتفع مؤشر "داو جونز" للأسهم الأمريكية في مستهل تداولات اليوم الجمعة، متجهًا لتسجيل مكاسب أسبوعية بدعم صعود قطاع الطاقة.



وتلقت الأسهم الأمريكية دعمًا من مكاسب أسعار النفط، والتي أسهمت في صعود قطاع الطاقة، في الوقت الذي عانت فيه من هبوط أسهم التكنولوجيا.



ويتجه "داو جونز" لتحقيق مكاسب أسبوعية، بدعم الارتفاع القوي لأسهم قطاع الطاقة مع وصول أسعار النفط لأعلى مستوياتها من أواخر 2014، بعد قرار انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني.



وبحلول الساعة 1:33 مساءً، بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.1% إلى 24756.7 نقطة، متجها لتسجيل مكاسب للجلسة السابعة على التوالي.



فيما استقر "ستاندرد آند بورز" عند 2722.7 نقطة، كما شهد "ناسداك" ثباتًا عند مستوى 7404 نقاط.



وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3% إلى 92.401 دولار.