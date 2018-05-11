جمعة: حددنا أولويات المرحلة المقبلة بهيئة الأوقاف بدقة

قال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إنه حدد أولويات المرحلة المقبلة بدقة مع مجلس إدارة هيئة الأوقاف، والتي تتمثل في سرعة إنهاء عملية حصر الأصول، ورفعها مساحيا، وتوثيقها إلكترونيا، والاستغلال الأمثل لغير المستغل منها.



وأضاف الوزير، في تصريحات له اليوم، أنه اتفق مع مجلس إدارة الهيئة على سرعة الانتهاء من عملية تقنين أوضاع من تنطبق عليهم شروط، وضوابط التقنين، وتكثيف برامج التدريب والتأهيل لرفع كفاءة مستوى أداء جميع العاملين بالهيئة، بما يضمن الإفادة القصوى، من جهود وخبرات العاملين بالهيئة.