ارتفاع أسعار الواردات الأمريكية بفعل زيادة تكاليف الوقود
ارتفعت أسعار الواردات الأمريكية خلال الشهر الماضى بأقل من التوقعات، بفعل صعود تكاليف استيراد الوقود.
وأعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع أسعار الواردات بنسبة 0.3% فى أبريل الماضى، مقابل هبوط بلغت نسبته 0.2% خلال مارس السابق له.
وكانت توقعات المحللين تشير إلى ارتفاع أسعار الواردات بنسبة 0.5% فى الشهر الماضى.
وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار واردات الوقود بنسبة 1.3% فى أبريل الماضى على أساس شهرى، بعد هبوط 2.4% في مارس.
وعلى أساس سنوى، ارتفعت أسعار الواردات الأمريكية بنسبة 3.3% فى أبريل الماضى مقارنة بنفس الفترة من 2017.
كما صعدت أسعار الصادرات الأمريكية بنحو 0.6% فى أبريل الماضى، مقابل زيادة 0.3% خلال الشهر السابق له.
وتراجع الدولار الأمريكي أمام اليورو بنسبة 0.3% إلى 1.1950 دولار.