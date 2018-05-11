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اقتصاد
الجمعة 11/مايو/2018 - 04:05 م

ارتفاع أسعار الواردات الأمريكية بفعل زيادة تكاليف الوقود

ارتفاع أسعار الواردات
dostor.org/2166073

ارتفعت أسعار الواردات الأمريكية خلال الشهر الماضى بأقل من التوقعات، بفعل صعود تكاليف استيراد الوقود.

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع أسعار الواردات بنسبة 0.3% فى أبريل الماضى، مقابل هبوط بلغت نسبته 0.2% خلال مارس السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى ارتفاع أسعار الواردات بنسبة 0.5% فى الشهر الماضى.

وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار واردات الوقود بنسبة 1.3% فى أبريل الماضى على أساس شهرى، بعد هبوط 2.4% في مارس.

وعلى أساس سنوى، ارتفعت أسعار الواردات الأمريكية بنسبة 3.3% فى أبريل الماضى مقارنة بنفس الفترة من 2017.

كما صعدت أسعار الصادرات الأمريكية بنحو 0.6% فى أبريل الماضى، مقابل زيادة 0.3% خلال الشهر السابق له.

وتراجع الدولار الأمريكي أمام اليورو بنسبة 0.3% إلى 1.1950 دولار.

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