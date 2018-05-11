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اقتصاد
الجمعة 11/مايو/2018 - 04:04 م

1.3 مليار دولار خسائر خدمة البريد الأمريكية بالربع الأول

خدمة البريد الأمريكية
خدمة البريد الأمريكية
dostor.org/2166072

ارتفعت خسائر خدمة البريد الأمريكية في الربع الأول من العام الجاري، بفعل الاستحقاقات الصحية للمتقاعدين، وتكاليف التعويضات، فيما حققت زيادة فى الإيرادات.

وقالت الهيئة الأمريكية عبر نتائج الأعمال الصادرة، اليوم الجمعة، إنها سجلت خسائر بقيمة 1.3 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقابل خسارة 519 مليون دولار في الفترة المماثلة من 2017.

كما سجلت الهيئة خسائر باستثناء البنود والمواد غير المتكررة عند 656 مليون دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس 2018، مقابل أرباح بقيمة 12 مليون دولار في الفترة نفسها العام الماضي.

وأوضحت البيانات أن الخسارة جاءت نتيجة زيادة تكاليف الاستحقاقات الصحية للمتقاعدين عند 236 مليون دولار، وتكاليف التعويضات عند 364 مليون دولار، ونفقات النقل بقيمة 155 مليون دولار.

وحققت هيئة البريد الأمريكية زيادة في إيراداتها عند 17.50 مليار دولار في الفترة من يناير وحتى مارس الماضي، مقابل 17.26 مليار دولار في فترة المقارنة العام الماضى.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاجم شركة "أمازون" في مناسبات عديدة، وكان من ضمن انتقاده لها إضرارها بهيئة البريد الأمريكية، وقال "أمازون تستخدم نظام البريد الأمريكي على أنه مِلكٌ  لها، الأمر الذي يتسبب في خسائر هائلة للولايات المتحدة".

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