خطة أمنية عراقية لحماية مراكز الاقتراع للانتخابات البرلمانية

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، أن لديها خطة أمنية محكمة، لحماية الناخبين ومراكز الاقتراع في الانتخابات البرلمانية، التي ستجرى غدًا فى أنحاء البلاد، وتوقعت أن تكون أجواء الانتخابات "مثالية".



وقال اللواء سعد معن، المتحدث باسم الوزارة، في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية: إلى أخواتنا وإخوتنا في كل مكان من عراقنا العزيز، قواتكم الأمنية البطلة جهزت خطة أمنية محكمة للانتخابات لحمايتكم وحماية المراكز الانتخابية.



وأضاف، سوف تشاهدون هذه الأجواء الأمنية المثالية بأنفسكم، ولا تتأثروا بأي وسيلة إعلام حاقدة لثنيكم عن الذهاب لممارستكم الديمقراطية الوطنية.



وكانت السفارة الأمريكية في العراق حذرت في وقت سابق اليوم، من هجمات إرهابية، تستهدف مراكز انتخابية في العراق، مشيرة إلى تلقيها معلومات عن هجمات محتملة في جميع أنحاء العراق.