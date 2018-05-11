الجمعة 11/مايو/2018 - 03:29 م
رسميًا.. سموحة ينسحب من نهائي كأس مصر
dostor.org/2166046
أعلن محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة الإنسحاب بشكل رسمي من نهائي بطولة كأس مصر المقرر لها يوم الثلاثاء القادم أمام الزمالك.
أعلن محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة الإنسحاب بشكل رسمي من نهائي بطولة كأس مصر المقرر لها يوم الثلاثاء القادم أمام الزمالك.
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