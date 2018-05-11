القاهرة : الجمعة 11 مايو 2018
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03:57 ص

موسكو: لا توجد مفاوضات حول تسليم سوريا منظومة صواريخ «إس -300»
12:52 ص

الليلة.. حفل الموسيقار عمر خيرت بساقية الصاوى
06:33 م

أطباء نفسيون: «السوشيال ميديا» قد تؤدى للوفاة

05:36 م

رغدة السعيد تكتب: «إجرى عالمطبخ».. ازدراء علني من «ذكور السوشيال»

05:17 م

روشتة إدوارد عشان تفضل عيل صغير

07:21 ص

نص البيان الـ21 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
01:17 ص

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07:36 م

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الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 32 درجة
07:08 ص

تموين مطروح: طرح السلع الغذائية بتخفيضات 30% بمعارض «أهلا رمضان»
03:32 ص

عاجل.. انهيار منزل من 3 طوابق وإصابة 5 أشخاص فى أسيوط (صور)
الكابتن
الجمعة 11/مايو/2018 - 03:29 م

رسميًا.. سموحة ينسحب من نهائي كأس مصر

فرج عامر
فرج عامر
dostor.org/2166046

أعلن محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة الإنسحاب بشكل رسمي من نهائي بطولة كأس مصر المقرر لها يوم الثلاثاء القادم أمام الزمالك.


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