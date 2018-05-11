ارتفاع خسائر خدمة البريد الأمريكية فى الربع الأول 2018

ارتفعت خسائر خدمة البريد الأمريكية في الربع الأول من العام الحالي، بفعل الاستحقاقات الصحية للمتقاعدين، وتكاليف التعويضات، فيما حققت زيادة في الإيرادات.



وقالت الهيئة الأمريكية، عبر نتائج الأعمال الصادرة، اليوم الجمعة، إنها سجلت خسائر بقيمة 1.3 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقابل خسارة 519 مليون دولار في الفترة المماثلة من 2017.



كما سجلت الهيئة خسائر، باستثناء البنود والمواد غير متكررة، عند 656 مليون دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس 2018، مقابل أرباح بقيمة 12 مليون دولار في الفترة نفسها العام الماضي.



وأوضحت البيانات أن الخسارة جاءت نتيجة لزيادة تكاليف الاستحقاقات الصحية للمتقاعدين عند 236 مليون دولار، وتكاليف التعويضات عند 364 مليون دولار، ونفقات النقل بقيمة 155 مليون دولار.



فيما حققت هيئة البريد الأمريكية زيادة في إيراداتها عند 17.50 مليار دولار، في الفترة من يناير وحتى مارس الماضي، مقابل 17.26 مليار دولار في فترة المقارنة العام الماضي.