%17 ارتفاعًا فى صادرات الملابس الجاهزة خلال 3 أشهر

قالت شيرين حسني، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن المجلس رصد أهم 10 شركات مصرية مصدرة خلال الفترة من يناير حتى مارس عام 2018، إذ سجّل إجمالي صادرات قطاع الملابس، خلال الربع الأول من العام الحالي، ارتفاعا بنسبة 17%، ليبلغ 385 مليون دولار، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، التي سجلت نحو 330 مليون دولار.



وأوضحت «حسني»، أن شركة ألوتس للملابس الجاهزة جاءت في المرتبة الأولى، تليها شركة تكستايل إيجيبت، ثم شركة إليكس أباريلز للملابس الجاهزة، وشركة أوراجلو إيجيبت لتصنيع الملابس الجاهزة، بالإضافة إلى الشركة السويسرية للملابس الجاهزة، وشركة سي آر إس دنيم جارمنتس إيجبيت، وشركة جيزة للغزل والنسيج والصباغة للملابس الجاهزة، وشركة دايس للملابس القطنية الجاهزة، وشركة مان موهان سيناه، وشركة تي أند سي للملابس الجاهزة.