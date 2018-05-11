حبس عاطل أطلق النار على أمين شرطة فى البدرشين

أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة سلاح نارى غير مرخص، وإطلاقه النار على أمين شرطة، أثناء محاولته ضبطه، ما أسفر عن إصابته.



وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها، كما طلبت تقريرًا طبيًا وافيًا حول إصابة أمين الشرطة، فضلًا عن التقرير الطبى الخاص بالمتهم، والذى أصيب هو الآخر خلال المطاردة.



وضبط المتهم أثناء متابعة ضباط مباحث البدرشين الحالة الأمنية، حيث اشتبهوا فى أحد الأشخاص، الذى فر هاربًا فور مشاهدته لرجال المباحث، وأثناء مطاردته أطلق المتهم أعيرة نارية أصابت أمين شرطة.





