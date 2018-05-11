النيابة تطلب تحريات الأمن العام والوطنى في "مذبحة الرحاب"

طلبت نيابة القاهرة الجديدة، بإشراف المحامى العام الأول أحمد حنفى، ورئاسة المستشار محمد سلامة، تحريات الأمن العام، والأمن الوطنى، فيما يخص حادث "مذبحة الرحاب".



وكانت النيابة فضت الأحراز الخاصة بأسرة "مجزرة الرحاب"، كما تسلمت بعض متعلقات الأب عماد سعد، وعثرت عليها داخل الفيلا بمدينة الرحاب.



وانتهت النيابة من الاستماع لأقوال 16 شخصا من أقارب أفراد عائلة "أسرة الرحاب"، كما استدعت أفراد الأمن المتناوبين على حراسة الفيلا خلال أسبوع الحادثة بالكامل.



وتستمع النيابة حاليا لعدد من مقدمى بلاغات ضد الأب عماد سعد قبل وفاته بتهمة النصب.



