القاهرة : الجمعة 11 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:57 ص

موسكو: لا توجد مفاوضات حول تسليم سوريا منظومة صواريخ «إس -300»
12:52 ص

الليلة.. حفل الموسيقار عمر خيرت بساقية الصاوى
06:33 م

أطباء نفسيون: «السوشيال ميديا» قد تؤدى للوفاة

05:36 م

رغدة السعيد تكتب: «إجرى عالمطبخ».. ازدراء علني من «ذكور السوشيال»

05:17 م

روشتة إدوارد عشان تفضل عيل صغير

07:21 ص

نص البيان الـ21 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
01:17 ص

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية
11:50 م

اتفاق سعودى عراقى جديد بشأن الحدود
07:36 م

الرئيس الفلسطيني يجدد اعتذاره لليهود

07:54 ص

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 32 درجة
07:08 ص

تموين مطروح: طرح السلع الغذائية بتخفيضات 30% بمعارض «أهلا رمضان»
03:32 ص

عاجل.. انهيار منزل من 3 طوابق وإصابة 5 أشخاص فى أسيوط (صور)
سياسي
الجمعة 11/مايو/2018 - 03:21 م

مشروع قانون لـ«الإعفاءات الضريبية المؤقتة» لأهالى سيناء

حسام الرفاعي
حسام الرفاعي
عائشة حسن
dostor.org/2166037

قال النائب حسام الرفاعى، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، إن نواب المحافظة سيتقدمون بمشروع قانون للإعفاءات الضريبية عن الأماكن التى توجد بها حروب أو كوارث، أو عدم استقرار بوجه عام.

وأشار إلى أن النواب تقدموا بطلب لوزير المالية، الدكتور عمرو الجارحى، لإعفاء المواطنين من الضرائب فى سيناء لفترة مؤقتة لحين الانتهاء من العملية العسكرية وعودة الحياة المدنية، ويبدأ المواطنون فى استعادة أشغالهم، ومن ثم عودة مطالبتهم بالضرائب، ولكن الوزير رد على الطلب بأن هذه المسألة تحتاج إلى مشروع قانون حتى يمكن الإعفاء المؤقت.

وأوضح الرفاعى، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الوزارة وعدت بالتخفيف من نسبة الضرائب، ولكن لم يتم تفعيلها حتى الآن، فالمواطنون مطالبون بدفعها، منوهًا إلى أن المقترح سيتم التقدم به الأسبوع المقبل، لهيئة مكتب المجلس، وبدء النظر فيه.

وتوقع حدوث نسبة استجابة عالية له، نظرًا لأن الدولة المصرية والجيش والشرطة يعلمون جيدًا مدى المعاناة التي يمر بها أهل سيناء على وجه الخصوص، فضلًا عن أن أجهزة الدولة ترغب في معاونة المنكوبين والمتضررين.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور

منذ أقل من شهرين

8 إجراءات حكومية لمنع التلاعب بالأسعار

منذ شهرين

تفاصيل مؤتمر عمر مروان حول تقرير مصر بشأن حقوق الإنسان

منذ أكثر من شهرين

وزير الآثار: افتتاح المتحف الكبير في يناير 2019

الآن

قبل افتتاح السفارة.. أمريكا: ملتزمون باتفاقية سلام بين إسرائيل وفلسطين

فتح معبر رفح لمدة 4 أيام بدءًا من الغد

اختيار مصطفى الجندى رئيسًا لكتلة دول الشمال بالبرلمان الإفريقى

"فاينانشال تايمز": الكشف عن صفقة القرن خلال أسابيع

الأكثر قراءة

رسميًا.. سموحة ينسحب من نهائي كأس مصر

30 سفيرًا بمراسم نقل السفارة الأمريكية للقدس

احتجاز راكب هاجم طاقم طائرة مصرية متوجهة إلى ألمانيا

مصدر بـ«ON»: لا رجعة عن وقف برنامجي يوسف الحسيني وأماني الخياط

ألبومات الصور

بالفيديو.. الزغاريد تصاحب مريم إلى مثواها الأخير

"عيش مع حماقى".. تطبيق جديد لـ"أورنج" (صور)

"سبيل أبو الإقبال" الأثرى يتحول لمقلب زبالة

بالصور.. تكريم طارق عامر بحفل قادة الأعمال بالأهرام

نجم الساعة

مَدَدْ للبيع.. الدستور تكشف: طرق صوفية تشترى مريدين بالأموال

الأكثر قراءة

رسميًا.. سموحة ينسحب من نهائي كأس مصر

30 سفيرًا بمراسم نقل السفارة الأمريكية للقدس

احتجاز راكب هاجم طاقم طائرة مصرية متوجهة إلى ألمانيا

مصدر بـ«ON»: لا رجعة عن وقف برنامجي يوسف الحسيني وأماني الخياط

كشكول

فتح باب الترشح لرئاسة 5 جامعات.. غدا

رئيس جامعة سوهاج يكشف سبب تأجيل الامتحانات

التعليم تشرف على تنفيذ سيناريو الإخلاء فى حالات الأزمات والكوارث فى مدرسة بالقاهرة

"إعلام مصر" تنظم محاضرة تعريفية حول آليات سوق العمل.. الأحد القادم

أزهر البحر الأحمر يختتم تدريبات تسكين المعلم المساعد

الأمصار

فيديو.. الاحتلال يعتدي على المشاركين في فعالية «مقبرة الرحمة»

إصابة صحفي ألماني الجنسية في القدم شرق خانيونس.

عاصفة ترابية تضرب السعودية

تظاهرة حاشدة في إسطنبول تضامنا مع مسيرات العودة

الجيش الصومالي يعلن مقتل 3 من قيادات حركة الشباب

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

السعودية تكتشف آثار أقدام إنسان تعود لأكثر من 85 ألف عام

الأمير فيليب يقود سيارته إلى عرض للخيل

تعرف علي موضوع خطبة المسجد الحرام

ads
ولاد الكار

تفاصيل الدور الخفي للقنوات الأجنبية في تغطية الانتخابات الرئاسية

الصحة

7 فوائد لتناول سمك «التونة».. تعرف عليها

الدستور على فيسبوك
ads