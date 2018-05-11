مشروع قانون لـ«الإعفاءات الضريبية المؤقتة» لأهالى سيناء

قال النائب حسام الرفاعى، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، إن نواب المحافظة سيتقدمون بمشروع قانون للإعفاءات الضريبية عن الأماكن التى توجد بها حروب أو كوارث، أو عدم استقرار بوجه عام.



وأشار إلى أن النواب تقدموا بطلب لوزير المالية، الدكتور عمرو الجارحى، لإعفاء المواطنين من الضرائب فى سيناء لفترة مؤقتة لحين الانتهاء من العملية العسكرية وعودة الحياة المدنية، ويبدأ المواطنون فى استعادة أشغالهم، ومن ثم عودة مطالبتهم بالضرائب، ولكن الوزير رد على الطلب بأن هذه المسألة تحتاج إلى مشروع قانون حتى يمكن الإعفاء المؤقت.



وأوضح الرفاعى، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الوزارة وعدت بالتخفيف من نسبة الضرائب، ولكن لم يتم تفعيلها حتى الآن، فالمواطنون مطالبون بدفعها، منوهًا إلى أن المقترح سيتم التقدم به الأسبوع المقبل، لهيئة مكتب المجلس، وبدء النظر فيه.



وتوقع حدوث نسبة استجابة عالية له، نظرًا لأن الدولة المصرية والجيش والشرطة يعلمون جيدًا مدى المعاناة التي يمر بها أهل سيناء على وجه الخصوص، فضلًا عن أن أجهزة الدولة ترغب في معاونة المنكوبين والمتضررين.