«الصحة الفلسطينية»: إصابة 36 مواطنًا برصاص الجيش الإسرائيلى
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة 36 مواطنًا برصاص الجيش الاسرائيلي، بينهم حالات خطيرة، فضلا عن وقوع حالات اختناق لـ4 مواطنين، خلال فعاليات مسيرة العودة في غزة.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة 36 مواطنًا برصاص الجيش الاسرائيلي، بينهم حالات خطيرة، فضلا عن وقوع حالات اختناق لـ4 مواطنين، خلال فعاليات مسيرة العودة في غزة.
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