الأنبا رافائيل: للعذراء مكانة كبيرة في قلوبنا

أكد الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، وسكرتير المجمع المقدس، أن العذراء مريم لها مكانة كبيرة في قلوبنا وفي السماء وعلى الأرض، ولها مكانة عند الله نفسه، لأنها والدة الإله.



وأضاف سكرتير المجمع المقدس، في حفل اليوبيل الذهبي لتجلي السيدة العذراء مريم فى كنيستها بالزيتون، أن البابا كيرلس الكبير أثناء انعقاد المجمع الثالث في مدينة أفسس، وحضره 200 أسقف من العالم، أكدوا أن العذراء هي والدة الإله.



وتابع: أن تكريم العذراء ومدحها موجود في الكنيسة من عصر الرسل، مشيرًا إلى أن الآباء القديسين والرسل والذين عاينوا العذراء مريم، متمسكين بلقب والدة الإله، الذي كان إيمانًا منهم أن المولود منها هو الله بالحقيقة.