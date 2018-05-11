القاهرة : الجمعة 11 مايو 2018
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الجمعة 11/مايو/2018 - 03:13 م

طبيب بالمحلة: "مش لاقيين ناكل والحل في لقاء السيسي"

السيسي
السيسي"
فاتن خديوى/ تصوير ياسمين يحيى
dostor.org/2166032

قال الطبيب هشام محمد، أحد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بالمحلة، إن "الأطباء مش لاقيين ياكلوا، ودائما ما يتم اتهامنا بأننا نحصد الملايي"، مشيرًا إلى أن أحد الأطباء النواب ترك مهنة الطب ليفتح "قهوة".

وأكد خلال كلمته فى اجتماع نقابة الأطباء أن جميع الجهات ضد الأطباء، على حد وصفه، مطالبا مجلس النقابة بمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لعرض مشاكل الأطباء عليه.
وتابع قائلا: "البلد مش هينفع فيها غير مقابلة الرئيس والكل هيعمل ألف حساب للنقابة".

من جانبها ردت منى مينا أن هناك بالفعل مخاطبات لمقابلة رئيس الجمهورية.

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