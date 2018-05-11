صحيفة هندية: محمد صلاح من أهم 3 لاعبين فى العالم

غازلت شبكة إن دى تى فى الهندية، اليوم الجمعة، فى تقرير لها عن نجم كرة القدم المصرى محمد صلاح، مشيرة إلى أنه من أفضل وأقوى ثلاثة لاعبين فى كرة القدم فى العالم، حيث يُنافس اللاعب المصرى خلال هذه الفترة كلًا من ليونيل ميسى، لاعب برشلونة الإسبانى، وكريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسبانى، علي لقب لاعب العام.



وذكر التقرير الهندى أن صلاح مكن منتخب مصر من المشاركة فى كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1990، ومن ثم ملأت جدران القاهرة ببوستراته في السوق المصرية، لافتة إلى أن بوسترات محمد صلاح جاءت بالتزامن مع حلول شهر رمضان، وغزت فوانيس محمد صلاح العالم والسوق المصرية.



وسلطت الشبكة الهندية فى تقريرها الضوء على بطولات وأهداف صلاح، مشيرة إلي أنه سجل أكثر من 43 هدفًا في 50 مباراة لنادى ليفربول الإنجليزى، كما اختاره زملاؤه اللاعبون واتحاد كرة القدم كأفضل لاعب لهذا العام، وأن صلاح يحظى بنفس الشعبية في إنجلترا كما هى الحال لشعبيته المصرية.



وأشارت الشبكة الهندية فى تقريرها إلي أن محمد صلاح أصبح هوية جديدة للإيمان والمجتمع والثقافة التى يشاهدها العالم بالعديد من الأسئلة، لافتة إلى أن سجدة صلاح بعد إحراز الهدف، ليشكر الله، كانت من ضمن احتفال واحترام الجمهور للطقوس الدينية للنجم المصري.