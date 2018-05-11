"التركى" يسقط في يد مباحث العاصمة بعد سرقة سيارتين بمدينة نصر

نجح رجال مباحث القاهرة فى القبض على عاطل تورط في سرقة سيارتين بمدينة نصر.



البداية كانت أثناء مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، حيث تمكنت من ضبط كريم. م، وشهرته "كريم التركي" 36 سنة، عاطل ومسجل خطر، أثناء شروعه فى سرقة السيارة رقم م م ح 7593 ماركة BMW سوداء اللون ملك هيثم. ع، 37 سنة.



وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بشروعه في سرقة السيارة بأسلوب "كسر الهوّاية" وباستدعاء المجنى عليه تعرف على سيارته، واتهم التركي بالشروع في سرقتها.



وبمناقشة المتهم أمام اللواء محمد منصور، مدير مباحث العاصمة، للربط بينه وبين القضايا المجهولة اعترف بارتكاب واقعة سرقة السيارة رقم ن ر ر 386 ماركة هيونداي إلنترا ذهبية اللون، والمبلغ عن سرقتها من قبل المواطنة صافى. س، 32 سنة، ربة منزل، وبإرشاده ضبطت السيارة بمكان إخفائها بمنطقة سكنه ـ دائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على سلاح ناري طبنجة 9 مم و10 طلقات من ذات العيار والمبلغ بسرقتها.



وبمناقشته عن السلاح الناري اعترف بسرقته من المجني عليه بأسلوب "الخطف" باستخدام ذات السيارة المضبوطة، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على السلاح الناري واتهمته بالسرقة.



وحررت المحاضر اللازمة بالوقائع، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات.