«40 نبضة فى الدقيقة».. قلب محمد صلاح نادر من نوعه

«قلب من حديد».. هكذا يوُصف محمد صلاح، نجم ليفربول الذى أبهر الملايين وتغنى العالم باسمه، استطاع أن يكتسح الساحة الرياضية فى وقت قصير، وأصبح ينافس كبار لاعبى العالم، ولكن موهبته النادرة كانت محط اهتمام الجميع، ما دفعهم للتساؤل عن سبب تميز هذا اللاعب الموهوب، ولكن خلصت التقارير الصحية إلى أن «قلب صلاح» هو السبب الرئيسي وراء هذا التميز الذى لا مثيل له.



وفى مجلة طبيبك الخاص يوضح الدكتور عبدالله سامى حقيقة تميز النجم محمد صلاح، إذ إن سلامة القلب مسئولة عن سلامة الجسم بأكمله، وذلك لأنه المضخة الرئيسية للدم في الجسم كله، ولذلك فإن انتظام صلاح فى التمارين الرياضية لفترة طويلة أدى إلى تحسين وظائف قلبه وانخفاض معدل نبضات القلب فى الدقيقة، الأمر الذى أدى إلى أداء أعلى من الطبيعى.



وحسب باحثون، فإن ارتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال، يجعلهم أطول وأثقل وأكثر كتلة فى العضلات، وهو ما يميز الرجال عن النساء في الأداء الرياضى، كما يلعب عامل الوراثة دورًا مهمًا فى التفوق الرياضي، فأبناء الرياضيين الذين يمتهنون الرياضة يتفوقون أكثر من أقرانهم.



وقال الباحثون إن قلب صلاح مختلف عن قلوب الناس، إذ إن القلب الطبيعى يضخ الدم بمعدل 5 لترات في الدقيقة وبسرعة تتراوح من 60 إلى 90 نبضة فى الدقيقة الواحدة، كل نبضة تضخ "70 س دم" في المرة الواحدة، ولكن بالنسبة للرياضيين وخصوصًا صلاح، فإن ممارسة الرياضة بشكل منتظم تجعل قلبه يتمدد، ما يؤدى إلى انخفاض معدل النبض من 40 إلى 50 نبضة في الدقيقة.



وأوضحوا أن «قلب صلاح» نادر، إذ توجد حالة واحدة فقط تم توثيقها عام 1996 للاعب أوليمبى اسمه «ميجيل إيندوراين» وصلت سرعة ضربات قلبه فى حالة الراحة إلى 28 نبضة فى الدقيقة.



وتعد هذه النتائج المنخفضة لمعدلات ضربات القلب التي تصل من 40 إلى 50 نبضة في الدقيقة، استثنائية لا يمكن الوصول إليها سوى بممارسة الرياضة، والحفاظ على نظام غذائى معين.



وانخفاض نبض صلاح يجعله يتحمل المجهود الشاق والجرى لمدة أطول، ويساعده فى زيادة كفاءة العضلات، وبالتالي تقليل كمية حمض اللاكتيك التى تفرزها العضلات عند تعرضها لمجهود عنيف، والذى إذا زاد يتسبب في التقلصات والشد العضلى.



وأكدوا أن سر تميز «صلاح» هو انتظام قلبه الذى يجعله أسرع وأكثر تفوقًا، وتميزه بالخلق الحسن والتواضع.