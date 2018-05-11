ضبط 2.5 طن لحوم فاسدة مخبأة داخل مخزنين بالسيدة زينب والأميرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بقيادة اللواء خالد عبدالعال، مدير الأمن، من ضبط 2.5 طن لحوم فاسدة مخبأة داخل مخزنين بمنطقتى السيدة زينب والأميرية.



وردت معلومات للواء هانى القاضى، مدير إدارة شرطة التموين والتجارة، مفادها أن «م.م»، 27 سنة، مسئول عن مخزن تجهيز لحوم ودهون، كائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، ويدير المخزن دون ترخيص، ويحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية «لحوم» مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.



بإجراء التحريات، تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه وبتفتيش المخزن عثر بداخله على 1.250 طن لحوم «دهون، شغت» مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.



كما تمكنت من ضبط «أ.س»، 30 سنة، مسئول عن مخزن تجهيز لحوم ودهون، كائن بدائرة قسم شرطة الأميرية، وبحوزته 1.160 طن لحوم «دهون، شغت، دواجن»، مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.



وأمر اللواء محمد منصور، مدير المباحث، بتحرير المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.