القبض على عاطل هارب من 2 مليون جنيه غرامات بالزيتون

ألقى رجال مباحث القاهرة، بقيادة اللواء محمد منصور، مدير المباحث، القبض على عاطل هارب من دفع 2 مليون جنية غرامات بمنطقة الزيتون.



تعود الواقعة عندما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون من ضبط "محمد.ف"، 36 سنة، عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 4017347 لسنة 2011م الزيتون "مبانٍ" والمقضي فيها بغرامة مالية مستحقة بلغت 2 مليون و163 ألف جنيه.



وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.