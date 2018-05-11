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الجمعة 11/مايو/2018 - 03:04 م

مجموعة اليورو: مؤسسات أوروبا تُعد أداة مراقبة متطورة لليونان

رئيس مجموعة اليورو
رئيس مجموعة اليورو ماريو سينتينو
أش أ
dostor.org/2166022

كشف رئيس مجموعة اليورو، ماريو سينتينو، عن أن المؤسسات الأوروبية تعمل على أداة «مراقبة متطورة» لليونان بعد أن تخرج البلاد من برنامج الإنقاذ في أغسطس 2018.

ونقلت وكالة أنباء «جريك ريبورتر» اليونانية، عن «سينتينو» قوله، في رسالة موجهة إلى وزراء مالية الاتحاد الأوروبي: «إن مجموعة اليورو تحيطكم علما بما يسمى بأداة «المراقبة المتطورة»، على النحو الذي اقترحته المفوضية»، إلا أنه لم يقدم المزيد من المعلومات حول ماهية تلك الأداة.

وتسعى الحكومة اليونانية إلى ما تسميه «خروجًا نظيفًا» من عصر عمليات الإنقاذ، والحصول على الحرية القصوى لتنفيذ السياسات دون إشراف من الاتحاد الأوروبي ومؤسساته.

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