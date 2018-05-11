لليوم الثانى.. الجالية العراقية بالإسكندرية تواصل الانتخاب

قال حسين غنى، منسق مركز انتخابات الإسكندرية للجالية العراقية، إنه تمت إعادة افتتاح مقر اللجان الانتخابية الأربعة بنادي الأطباء بمنطقة سابا باشا، في السابعة صباح اليوم الجمعة، لاستكمال تصويت أبناء الجالية العراقية بالإسكندرية فى انتخابات البرلمان العراقى.



وأشار منسق مركز انتخابات الإسكندرية للجالية العراقية، إلى أن عملية التصويت تمت بسلاسة بين الجهات التنظيمية والناخبين، مضيفا أن التصويت استمر لمدة يومين بدأ أمس الخميس وينتهى اليوم الجمعة.



وأضاف غنى أنه تم توفير وسائل نقل تتيح للجالية الوصول بسهولة إلى مقر اللجنة الانتخابية على مدار يومي الخميس والجمعة، على أن يتم بعدها عملية الفرز وإرسال النتائج إلى المفوضية العامة للانتخابات العراقية بالقاهرة.



وشهدت اللجان الإنتخابية تواجد عدد كبير من الطلاب العراقيين الدارسين في كليات جامعة الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالإضافة إلى عدد كبير من العراقيين المقيمين بالمحافظة.