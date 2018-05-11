سنغافورة: القمة الأمريكية الكورية الشمالية خطوة مهمة للسلام

صرّح رئيس وزراء سنغافورة، لي هسين لونج، اليوم الجمعة، بأن اللقاء التاريخي بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، في سنغافورة، الشهر المقبل، يعد خطوة مهمة في مسار السلام.



وقال لي لونج، ردًا على تغريدة لترامب بشأن اللقاء التاريخي المنتظر بين واشنطن وبيونج يانج، وفقًا لما ذكرته صحيفة «بيزنس تايمز» السنغافورية: «إنه من الممكن أن يؤدي إلى نتيجة ناجحة»، مضيفًا: «إننا سنحاول سويا لجعله لحظة مهمة جدًا من أجل سلامة العالم».



وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس، أن القمة المرتقبة مع كيم ستعقد في سنغافورة في 12 يونيو المقبل.