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عالم
الجمعة 11/مايو/2018 - 03:01 م

علماء صينيون يخترعون ورق حائط يقاوم الحريق

علماء صينيون يخترعون
جهاد الخطيب
dostor.org/2166017

أعلنت الأكاديمية الصينية للعلوم أن علماء صينيين، في معهد شانغهاي التابع للأكاديمية، طوروا ورق حائط مقاومًا للحريق ويتحمل اللهب، ويمكنه اكتشاف الحرائق وإطلاق إنذار في حال نشوب حريق.

يذكر أن معظم ورق الجدران في السوق حاليا مصنوع من مواد قابلة للاشتعال للغاية، مثل ألياف السليلوز النباتية أو البوليمرات الاصطناعية، والتي يمكنها أن تزيد من استعار النيران بدلا من منعها.

ويمكن أن يصمد ورق الحائط الجديد أمام درجات حرارة عالية، إذ أنه مصنوع من أوراق أسلاك متناهية الصغر من الهيدروكسيباتيت غير العضوية المقاومة للحريق، وجهاز استشعار لدرجات الحرارة من أكسيد الجرافين.

ويتم توصيل جهاز الاستشعار بالجزء الخلفي من ورق الحائط من خلال عملية إسقاط بسيطة باستخدام حبر يحتوي على أكسيد الجرافين. ومن ثم يتم توصيله بالأسلاك المعدنية كقطب كهربائي.

وقال تشو ينغ جيه، قائد الفريق، إنه على الرغم من أن ورق الحائط لا يزال في مرحلة البحث الأولي، إلا أن فريق البحث توصل إلى تكنولوجيا الإنتاج الضخم منخفض التكلفة.

وأضاف "نبحث أيضا في المزيد من التطبيقات للورق غير العضوي المقاوم للحريق الجديد، والذي يمكن استخدامه في مجالات أخرى مثل الحفاظ على الوثائق الورقية المهمة، وفواصل البطارية وكابلات الألياف البصرية المثبطة للهب والورق الحفزي والإلكترونيات المرنة".

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