محكمة لاهاى تقضى بدفع روسيا تعويضات لمستثمرين أوكرانيين

قضت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي بضرورة دفع روسيا تعويضات لمستثمرين أوكرانيين تكبدوا خسائر جراء تصرفاتها في شبه جزيرة القرم.



وذكرت صحيفة «يوكرين إين أربيك» الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن قرار المحكمة وصف روسيا بأنها «مسئولة عن انتهاك حقوق مستثمرين أوكرانيين، بدءًا من يوم 21 مارس عام 2014»، وهو التاريخ الذي وقّع فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما لدخول القرم.



وذكرت الصحيفة أن حجم التعويضات يبلغ 159 مليون دولار، معتبرة أن قرار المحكمة يُعتبر «انتصارا لشركات أوكرانية استحوذت روسيا على أصولها في القرم، كونه أول قرار قضائي من نوعه يُطالب روسيا بدفع تعويضات».



وفي هذا السياق، صرّح المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا، كورت فولكر، بأن احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم «تسبّب بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان».