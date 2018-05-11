الصين تعلن «الطاقة الكهرونووية» مصدرًا رئيسيًا فى شرق البلاد

أعلنت بكين أن الطاقة «الكهرونووية» أصبحت رئيسية في المناطق الساحلية بشرق الصين.



وذكر «لي تشي»، المراقب العام بمصلحة الدولة للطاقة، أن عدد المولدات الكهرونووية العاملة بلغ 38 وحدة في البر الرئيسي الصيني، فيما وصلت سعة المولدات إلى 37 مليون كيلوواط، وبلغ عدد المولدات قيد البناء 18 وحدة بسعة المولدات 21 مليون كيلوواط.



ووفقا لتقرير حول تنمية الطاقة النووية في الصين، فإن حجم الطاقة الكهرونووية يحافظ على نمو مستقر في الأعوام العشرة الأخيرة، وتجاوزت نسبة الطاقة المولدة من الطاقة الكهرونووية 15% من الإجمالي في مقاطعات ساحلية في شرق الصين وجنوبها، بما فيها مقاطعات تشجيانغ وقوانغدونغ وفوجيان وهاينان، حتى تجاوزت النسبة 25% من الإجمالي في بعض المناطق.



في الوقت نفسه، تعززت قدرة الصين في تصنيع المولدات الكهرونووية، فبوسعها أن تنتج من 8 حتى 10 من المولدات الرئيسية على مستوى مليون كيلوواط.



يذكر أنه في أواخر أبريل الماضي، زار نائب رئيس مصلحة الدولة للطاقة، ليو باو هوا، والمدير العام لمجموعة الصين للطاقة الكهرونووية، يوي جيان فنغ، السعودية، لإجراء تبادلات واتصالات عميقة في مجال الطاقة النووية والطاقة النظيفة، فيما عبر الجانبان بتطلع وثقة حول التعاون الثنائي في هذا المجال.