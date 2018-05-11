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الجمعة 11/مايو/2018 - 03:00 م

بعثة الأهلى تتوجه إلى أوغندا.. غدًا

بعثة الأهلى
بعثة الأهلى
أش أ
dostor.org/2166010

يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى أوغندا، في التاسعة صباح غدٍ السبت، بعد خوضه اليوم مباراة أياكس الهولندي في مهرجان اعتزال حسام غالي على ملعب هزاع بن زايد بالعين الإماراتية.

ومن المنتظر أن يتجمع الفريق صباح باكر السبت؛ من أجل السفر إلى أوغندا في التاسعة صباحًا حيث تصل البعثة إلى مطار عنتيبي الأوغندي في رحلة تستغرق 4 ساعات ويعقبها التوجه إلى مدينة كمبالا التي تبعد عن عنتيبي مسافة 35 كيلومترا.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة كمبالا الأوغندي الثلاثاء القادم في الجولة الثانية من منافسات دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

من ناحية أخرى أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن ثنائي الفريق حسام عاشور وصلاح محسن جاهزان لمواجهة كمبالا الأوغندي يوم15 مايو الجاري في الجولة الثانية من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف أن الثنائي شارك بقوة في المران الجماعي أمس، وأصبحا جاهزين تماما لتدعيم صفوف الفريق في مباراة كمبالا.

وكان عاشور قد اشتكى من الإصابة في ظفر قدمه، بعد تدخل أحمد فتحي معه في المران الأخير بالقاهرة، في حين اشتكى صلاح محسن من كدمة خفيفة في أنكل القدم نتيجة اصطدامه مع زميله باسم علي.

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