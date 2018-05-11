القاهرة : الجمعة 11 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:57 ص

موسكو: لا توجد مفاوضات حول تسليم سوريا منظومة صواريخ «إس -300»
12:52 ص

الليلة.. حفل الموسيقار عمر خيرت بساقية الصاوى
06:33 م

أطباء نفسيون: «السوشيال ميديا» قد تؤدى للوفاة

05:36 م

رغدة السعيد تكتب: «إجرى عالمطبخ».. ازدراء علني من «ذكور السوشيال»

05:17 م

روشتة إدوارد عشان تفضل عيل صغير

07:21 ص

نص البيان الـ21 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
01:17 ص

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية
11:50 م

اتفاق سعودى عراقى جديد بشأن الحدود
07:36 م

الرئيس الفلسطيني يجدد اعتذاره لليهود

07:54 ص

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 32 درجة
07:08 ص

تموين مطروح: طرح السلع الغذائية بتخفيضات 30% بمعارض «أهلا رمضان»
03:32 ص

عاجل.. انهيار منزل من 3 طوابق وإصابة 5 أشخاص فى أسيوط (صور)
عالم
الجمعة 11/مايو/2018 - 03:00 م

«ماس»: القوات الألمانية ستبقى فى البلطيق لردع روسيا

هايكو ماس
هايكو ماس
dostor.org/2166008

تعهد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، بمواصلة الجيش الألماني مشاركته في مهمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في البلطيق لردع روسيا.

وقال ماس، اليوم الجمعة، عقب لقائه نظرائه من ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، في منتجع بالانجا الليتواني المطل على بحر البلطيق، والقريب من منطقة كالينينجراد الروسية: «لكن زيادة (عدد القوات) ليس مطروحا للنقاش لدينا».

يشار إلى أن دول البلطيق الثلاث الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تشعر بتهديد من جارتها روسيا.

وكرد فعل على التوترات المتزايدة مع روسيا، عقب ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية، قرر الناتو في يوليو عام 2016 إرسال نحو ألف جندي لكل من دول البلطيق الثلاث وبولندا، وكانت هذه أكبر حركة نقل لقوات تابعة للناتو في اتجاه شرق أوروبا منذ انتهاء الحرب الباردة.

ومنذ فبراير عام 2017، ينتشر نحو 450 جنديا ألمانيا في قاعدة روكلا الليتوانية، التي تبعد نحو 100 كيلومتر من الحدود الروسية.

كما يشارك الجيش الألماني في طلعات رقابة جوية بطائرات «يوروفايتر»، وأكد «ماس» استمرار قيام الجيش بهذه المهمة أيضا.

وتأمل حكومات ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا في مزيد من الدعم، وتعتزم الإعراب عن ذلك بوضوح خلال قمة الناتو المقررة في يوليو المقبل في بروكسل.

وأوضح وزراء خارجية الحكومات الثلاثة، خلال اجتماعهم مع ماس اليوم، أن الأمر بالنسبة لهم لا يتعلق حتما بزيادة عدد الجنود المشاركين في المهمة، حيث قال وزير الخارجية الإستوني، سفن ميكسر: «الأمر لا يدور فقط حول قوام القوات أو عدد الجنود على الأرض، بل أيضا حول قدرة الناتو على استخدام هذه القوات».

ويأمل الوزراء الثلاثة أيضا في الحصول على دعم في مجال الدفاع الجوي، إذ يعد هذا المجال أحد مواطن الضعف الدفاعية لدى دول البلطيق.

وبسبب المخاوف على أمنها، تسعى إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، بجانب الحصول على أنظمة دفاع جوي قصيرة المدى، إلى نشر أنظمة دفاع أمريكية من طراز «باتريوت» في المنطقة.

وكانت القوات المسلحة الروسية قد أكدت، عقب مراوغة طويلة على مدار الأسابيع الماضية، نشر صواريخ «إسكندر» التي يصل مداها إلى 500 كيلومتر في منطقة كالينينجراد، ومن الممكن أن تصل تلك الصواريخ، التي يمكن تزويدها برءوس نووية، إلى وارسو وبرلين وكوبنهاجن.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 12 ساعة

موسكو: لا توجد مفاوضات حول تسليم سوريا منظومة صواريخ «إس -300»

منذ يومين

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية

منذ يومين

اتفاق سعودى عراقى جديد بشأن الحدود

منذ يومين

الرئيس الفلسطيني يجدد اعتذاره لليهود

منذ 3 أيام

سوريا تدين انسحاب ترامب من اتفاق إيران النووي

منذ 3 أيام

«فوكس نيوز»: «بنس» أبلغ الكونجرس خروج أمريكا من الاتفاق النووي

الآن

قبل افتتاح السفارة.. أمريكا: ملتزمون باتفاقية سلام بين إسرائيل وفلسطين

فتح معبر رفح لمدة 4 أيام بدءًا من الغد

اختيار مصطفى الجندى رئيسًا لكتلة دول الشمال بالبرلمان الإفريقى

"فاينانشال تايمز": الكشف عن صفقة القرن خلال أسابيع

الأكثر قراءة

رسميًا.. سموحة ينسحب من نهائي كأس مصر

30 سفيرًا بمراسم نقل السفارة الأمريكية للقدس

احتجاز راكب هاجم طاقم طائرة مصرية متوجهة إلى ألمانيا

مصدر بـ«ON»: لا رجعة عن وقف برنامجي يوسف الحسيني وأماني الخياط

ألبومات الصور

بالفيديو.. الزغاريد تصاحب مريم إلى مثواها الأخير

"عيش مع حماقى".. تطبيق جديد لـ"أورنج" (صور)

"سبيل أبو الإقبال" الأثرى يتحول لمقلب زبالة

بالصور.. تكريم طارق عامر بحفل قادة الأعمال بالأهرام

نجم الساعة

مَدَدْ للبيع.. الدستور تكشف: طرق صوفية تشترى مريدين بالأموال

ads
الأكثر قراءة

رسميًا.. سموحة ينسحب من نهائي كأس مصر

30 سفيرًا بمراسم نقل السفارة الأمريكية للقدس

احتجاز راكب هاجم طاقم طائرة مصرية متوجهة إلى ألمانيا

مصدر بـ«ON»: لا رجعة عن وقف برنامجي يوسف الحسيني وأماني الخياط

كشكول

فتح باب الترشح لرئاسة 5 جامعات.. غدا

رئيس جامعة سوهاج يكشف سبب تأجيل الامتحانات

التعليم تشرف على تنفيذ سيناريو الإخلاء فى حالات الأزمات والكوارث فى مدرسة بالقاهرة

"إعلام مصر" تنظم محاضرة تعريفية حول آليات سوق العمل.. الأحد القادم

أزهر البحر الأحمر يختتم تدريبات تسكين المعلم المساعد

الأمصار

فيديو.. الاحتلال يعتدي على المشاركين في فعالية «مقبرة الرحمة»

إصابة صحفي ألماني الجنسية في القدم شرق خانيونس.

عاصفة ترابية تضرب السعودية

تظاهرة حاشدة في إسطنبول تضامنا مع مسيرات العودة

الجيش الصومالي يعلن مقتل 3 من قيادات حركة الشباب

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

السعودية تكتشف آثار أقدام إنسان تعود لأكثر من 85 ألف عام

الأمير فيليب يقود سيارته إلى عرض للخيل

تعرف علي موضوع خطبة المسجد الحرام

ولاد الكار

تفاصيل الدور الخفي للقنوات الأجنبية في تغطية الانتخابات الرئاسية

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

7 فوائد لتناول سمك «التونة».. تعرف عليها

الدستور على فيسبوك
ads