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الجمعة 11/مايو/2018 - 02:59 م

ضبط 1677 هاربًا من العدالة فى حملة أمنية بالقليوبية

ضبط 1677 هاربًا من
صلاح حسنى
dostor.org/2166007

شنت أجهزة الأمن بالقليوبية حملة مكبرة على المراكز والأقسام بالمديرية، لضبط المحكوم عليهم، وذيول التشكيلات العصابية، وأسفرت عن ضبط 1677 هاربًا من العدالة.

تلقى مدير أمن القليوبية، اللواء إيهاب خيرت، إخطارا من العميد عبدالله جلال، رئيس فرع البحث الجنائى، يفيد بضبط 1677 محكومًا عليهم بإجمالى أحكام منفذة 10214 حكمًا، و1544 حكمًا جزئيًا، و250 حكما مستأنفا، و23 جناية، وتحصيل 8150 جنيها غرامات، وتحرير237 مخالفة.

كما تم تحرير 278 قضية، وهى: 13 إشغال طريق- 3 نظافه عامة- 15 بائع متجول- 78 إزالة فورية- 33 وصلات كهربائية- 21 إعلان مخالف- 9 فرش شاى- 14 غرامة فورية، كما تم رفع 17 طن مخلفات، وحُررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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