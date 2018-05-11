ضبط مصنع لإنتاج الأسلاك الكهربائية من مواد مجهولة المصدر بمنشأة ناصر

داهم رجال مباحث التموين بالقاهرة، تحت إشراف اللواء خالد عبدالعال، مدير الأمن، مصنعًا لإنتاج الأسلاك الكهربائية من مواد مجهولة المصدر بمنطقة منشأة ناصر.



وردت معلومات للواء هانى القاضى، مدير إدارة شرطة التموين والتجارة مفادها أن "ع.ح"، 44 سنة، المسئول عن مصنع أسلاك كهربائية كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، يدير المصنع دون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من الأسلاك الكهربائية مجهولة المصدر ومصنعة باستخدام خامات رديئة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



بإجراء التحريات تبينت صحة ما ورد من معلومات، وتم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه وعثر داخل المخزن على 24.000 متر "سلك كهربائي"، 1.550 طن نحاس خام، 500 كيلو بلاستيك خام، 2 ماكينة تغليف، كمية من الاستيكرات المقلدة، وجميعها مجهولة المصدر ومصنعة باستخدام خامات رديئة وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.



وأمر اللواء محمد منصور، مدير مباحث العاصمة، بتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.