القاهرة : الجمعة 11 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:57 ص

موسكو: لا توجد مفاوضات حول تسليم سوريا منظومة صواريخ «إس -300»
12:52 ص

الليلة.. حفل الموسيقار عمر خيرت بساقية الصاوى
06:33 م

أطباء نفسيون: «السوشيال ميديا» قد تؤدى للوفاة

05:36 م

رغدة السعيد تكتب: «إجرى عالمطبخ».. ازدراء علني من «ذكور السوشيال»

05:17 م

روشتة إدوارد عشان تفضل عيل صغير

07:21 ص

نص البيان الـ21 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
01:17 ص

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية
11:50 م

اتفاق سعودى عراقى جديد بشأن الحدود
07:36 م

الرئيس الفلسطيني يجدد اعتذاره لليهود

07:54 ص

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 32 درجة
07:08 ص

تموين مطروح: طرح السلع الغذائية بتخفيضات 30% بمعارض «أهلا رمضان»
03:32 ص

عاجل.. انهيار منزل من 3 طوابق وإصابة 5 أشخاص فى أسيوط (صور)
حوادث
الجمعة 11/مايو/2018 - 02:59 م

ضبط مصنع لإنتاج الأسلاك الكهربائية من مواد مجهولة المصدر بمنشأة ناصر

ضبط مصنع لإنتاج الأسلاك
حنان نبيل ومصطفي حربي
dostor.org/2166006

داهم رجال مباحث التموين بالقاهرة، تحت إشراف اللواء خالد عبدالعال، مدير الأمن، مصنعًا لإنتاج الأسلاك الكهربائية من مواد مجهولة المصدر بمنطقة منشأة ناصر.

وردت معلومات للواء هانى القاضى، مدير إدارة شرطة التموين والتجارة مفادها أن "ع.ح"، 44 سنة، المسئول عن مصنع أسلاك كهربائية كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، يدير المصنع دون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من الأسلاك الكهربائية مجهولة المصدر ومصنعة باستخدام خامات رديئة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بإجراء التحريات تبينت صحة ما ورد من معلومات، وتم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه وعثر داخل المخزن على 24.000 متر "سلك كهربائي"، 1.550 طن نحاس خام، 500 كيلو بلاستيك خام، 2 ماكينة تغليف، كمية من الاستيكرات المقلدة، وجميعها مجهولة المصدر ومصنعة باستخدام خامات رديئة وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وأمر اللواء محمد منصور، مدير مباحث العاصمة، بتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

«حليمة» ينتقم من طفل باغتصابه ثم قتله فى «مقابر المعصرة»

منذ 5 أيام

معاينة النيابة فى حادث الرحاب: الأعيرة خرجت من مسدس واحد «غير مرخص»

منذ اسبوع

"العليا" تقضي بعدم دستورية قانون الإصلاح الزراعي

منذ أقل من شهر

بالصور.. انقلاب سيارة نقل بمقطورة على طريق «ميت غمر- المنصورة»

منذ أقل من شهر

غدًا.. محاكمة حسن مالك في قضية تمويل الإرهاب

منذ أقل من شهر

حكم قضائي بتغريم ربان سفينة أفرغت بقعة زيت بميناء نويبع

الآن

قبل افتتاح السفارة.. أمريكا: ملتزمون باتفاقية سلام بين إسرائيل وفلسطين

فتح معبر رفح لمدة 4 أيام بدءًا من الغد

اختيار مصطفى الجندى رئيسًا لكتلة دول الشمال بالبرلمان الإفريقى

"فاينانشال تايمز": الكشف عن صفقة القرن خلال أسابيع

الأكثر قراءة

رسميًا.. سموحة ينسحب من نهائي كأس مصر

30 سفيرًا بمراسم نقل السفارة الأمريكية للقدس

احتجاز راكب هاجم طاقم طائرة مصرية متوجهة إلى ألمانيا

مصدر بـ«ON»: لا رجعة عن وقف برنامجي يوسف الحسيني وأماني الخياط

ألبومات الصور

بالفيديو.. الزغاريد تصاحب مريم إلى مثواها الأخير

"عيش مع حماقى".. تطبيق جديد لـ"أورنج" (صور)

"سبيل أبو الإقبال" الأثرى يتحول لمقلب زبالة

بالصور.. تكريم طارق عامر بحفل قادة الأعمال بالأهرام

نجم الساعة

مَدَدْ للبيع.. الدستور تكشف: طرق صوفية تشترى مريدين بالأموال

ads
الأكثر قراءة

رسميًا.. سموحة ينسحب من نهائي كأس مصر

30 سفيرًا بمراسم نقل السفارة الأمريكية للقدس

احتجاز راكب هاجم طاقم طائرة مصرية متوجهة إلى ألمانيا

مصدر بـ«ON»: لا رجعة عن وقف برنامجي يوسف الحسيني وأماني الخياط

كشكول

فتح باب الترشح لرئاسة 5 جامعات.. غدا

رئيس جامعة سوهاج يكشف سبب تأجيل الامتحانات

التعليم تشرف على تنفيذ سيناريو الإخلاء فى حالات الأزمات والكوارث فى مدرسة بالقاهرة

"إعلام مصر" تنظم محاضرة تعريفية حول آليات سوق العمل.. الأحد القادم

أزهر البحر الأحمر يختتم تدريبات تسكين المعلم المساعد

الأمصار

فيديو.. الاحتلال يعتدي على المشاركين في فعالية «مقبرة الرحمة»

إصابة صحفي ألماني الجنسية في القدم شرق خانيونس.

عاصفة ترابية تضرب السعودية

تظاهرة حاشدة في إسطنبول تضامنا مع مسيرات العودة

الجيش الصومالي يعلن مقتل 3 من قيادات حركة الشباب

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

السعودية تكتشف آثار أقدام إنسان تعود لأكثر من 85 ألف عام

الأمير فيليب يقود سيارته إلى عرض للخيل

تعرف علي موضوع خطبة المسجد الحرام

ولاد الكار

تفاصيل الدور الخفي للقنوات الأجنبية في تغطية الانتخابات الرئاسية

الصحة

7 فوائد لتناول سمك «التونة».. تعرف عليها

الدستور على فيسبوك
ads