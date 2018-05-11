للأمهات.. نصائح للرضاعة في رمضان

أيام قليلة تفصلنا عن قدوم شهر رمضان الذي ننتظره كل عام، وسط العديد من التساؤلات من قبل بعد السيدات، ويأتي على رأسها إمكانية صيام الأم المرضعة من عدمه خلال شهر رمضان، دون التأثير فى صحتها وصحة طفلها.



قالت الدكتورة سلوى السيد، استشاري النساء والتوليد، إن صوم الأم المرضعة في رمضان يختلف من أم لأخرى، فالطفل الرضيع الذي لم يتعد عمره ستة أشهر يعتمد على الرضاعة وحدها، فلا نسمح لأمه بالصيام.



وأضافت "السيد"، في تصريح لـ"الدستور"، أن الصيام يؤثر فى إدرار اللبن لعدم وجود سوائل في جسم المرأة المرضعة لمدة طويلة، الأمر الذي يؤثر فى إشباع الرضيع وتعرض الأم للجفاف، علاوة على احتمالية تحجير اللبن بصدر الأم والذي سيؤثر فى رضاعتها للطفل والتي قد تصل إلى حرمان الطفل من الرضاعة بشكل نهائي.



ووجهت استشاري النساء والتوليد، العديد من النصائح للأم المرضعة والذي تخطى عمر ابنها الستة أشهر، ومن أهمها، الحرص على شرب ما يتخطى 12 كوبًا من السوائل، وتناول وجبة سحور متكاملة بجميع عناصر الغذاء الأساسية، مع تناول كميات كبيرة من التمر واللبن والفاكهة، بالإضافة إلى تأجيل أعمال تنظيف المنزل لبعد المغرب حتى تحافظى على برودة جسمك من الإنهاك والتعب.