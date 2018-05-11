هالة فاخر تنتهى من تصوير «الرجل الأخطر»

انتهت الفنانة هالة فاخر من تصوير مشاهدها فى الفيلم السينمائى «الرجل الأخطر»، الذى يخوض بطولته الفنان سامح حسين.



وتجسد هالة فاخر بشكل كوميدي، دور امرأة سيئة السمعة، تدعى "تهانى"، تقطن في شقة مشبوهة بأحد العقارات القديمة الموجودة بالمناطق الراقية، ويواجهها "عمر"، ابن صاحب العقار، الذى يجسد دوره الفنان سامح حسين، ولا يتحمل وجودها بسبب أفعالها غير الأخلاقية.



يشارك في بطولة «الرجل الأخطر» كل من الفنانة رحمة حسن، إدوارد، سليمان عيد، أحمد حلاوة، لطفي لبيب، وآخرين، وهو من تأليف جوزيف فوزى، وإخراج مرقس عادل.