القاهرة : الجمعة 11 مايو 2018
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03:57 ص

موسكو: لا توجد مفاوضات حول تسليم سوريا منظومة صواريخ «إس -300»
12:52 ص

الليلة.. حفل الموسيقار عمر خيرت بساقية الصاوى
06:33 م

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05:36 م

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07:21 ص

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01:17 ص

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07:36 م

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07:54 ص

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 32 درجة
07:08 ص

تموين مطروح: طرح السلع الغذائية بتخفيضات 30% بمعارض «أهلا رمضان»
03:32 ص

عاجل.. انهيار منزل من 3 طوابق وإصابة 5 أشخاص فى أسيوط (صور)
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الجمعة 11/مايو/2018 - 02:06 م

فتح معبر رفح لمدة 4 أيام بدءًا من الغد

معبر رفح
معبر رفح
الدستور
dostor.org/2165922

أعلنت السفارة الفلسطنية فى القاهرة، منذ قليل، عن أن السلطات المصرية وافقت على فتح معبر رفح للاتجاهين، لمدة أربعة أيام بداية من يوم غدٍ السبت.

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