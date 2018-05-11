الجمعة 11/مايو/2018 - 02:06 م
فتح معبر رفح لمدة 4 أيام بدءًا من الغد
الدستور
dostor.org/2165922
أعلنت السفارة الفلسطنية فى القاهرة، منذ قليل، عن أن السلطات المصرية وافقت على فتح معبر رفح للاتجاهين، لمدة أربعة أيام بداية من يوم غدٍ السبت.
أعلنت السفارة الفلسطنية فى القاهرة، منذ قليل، عن أن السلطات المصرية وافقت على فتح معبر رفح للاتجاهين، لمدة أربعة أيام بداية من يوم غدٍ السبت.
وقّعت "أورنچ مصر"، شركة المحمول الرائدة في مجال خدمات الاتصالات المتكاملة، وبالتعاون مع شركة فيكتوري لينك الشركة المصرية الرائدة في مجال الحلول الرقمية، شراكة حصرية مع الفنان النجم السوبر استار "محمد ...