اختيار مصطفى الجندى رئيسًا لكتلة دول الشمال بالبرلمان الإفريقى

قالت النائبة مي محمود، أمين سر لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب المصرى، وعضو البرلمان الإفريقي، إنه تم اختيار النائب مصطفى الجندى، رئيسا لتجمع دول الشمال بالبرلمان الإفريقي.



وفي سياق متصل، يشهد البرلمان الإفريقي، اليوم الجمعة، حفل تنصيب روجيه نكودو دانج (مرشح وسط إفريقيا) لمقعد رئاسة البرلمان الإفريقي، خلال الانتخابات التي أجريت أمس الخميس، بعاصمة جنوب إفريقيا، بعد حصوله على 133 صوتا من إجمالي 222.