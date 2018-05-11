"فاينانشال تايمز": الكشف عن صفقة القرن خلال أسابيع

أكدت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن المسئولين الأمريكيين يستعدون، خلال الأسابيع المقبلة، للكشف عن "صفقة القرن" التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب، وهي خطة سلام ترعاها الولايات المتحدة، ويتوقع أن تكون مرجحة إلى حد كبير لصالح إسرائيل، ما يعد انتصارا آخر خلال أيام من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.



وأوضحت الصحيفة أن ترامب يقلب سبعة عقود من سياسة الولايات المتحدة، ويتحدى إجماعًا دوليًا طويلًا، وفي نظر الفلسطينيين على الأقل، يدمر الآمال في حل الدولتين بعد نقله السفارة الأمريكية إلى القدس، الاثنين المقبل، حيث أن وضع القدس هو واحد من أكثر القضايا إثارة للجدل في عملية السلام المحتضرة، فيما تعتبر إسرائيل المدينة المقدسة عاصمتها غير المقسمة، والفلسطينيون يرون القدس الشرقية كعاصمة مستقبلية لهم، ولا يوجد بلد آخر لديه سفارة هناك.



ولكن بالنسبة لبنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن حفل نقل السفارة سيكون ثاني عمل في سلسلة من الانتصارات الدبلوماسية.



فهذا الأسبوع احتفل في الوقت الذي قطع فيه ترامب الدعم الأمريكي للاتفاق النووي الإيراني، ويوم الاثنين سيشرف على تحقيق هدف وطني عزيز هو الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل من قبل حليفها الأقوى.