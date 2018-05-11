"عيش مع حماقى".. تطبيق جديد لـ"أورنج" (صور)

وقّعت "أورنچ مصر"، شركة المحمول الرائدة في مجال خدمات الاتصالات المتكاملة، وبالتعاون مع شركة فيكتوري لينك الشركة المصرية الرائدة في مجال الحلول الرقمية، شراكة حصرية مع الفنان النجم السوبر استار "محمد حماقي"، بهدف تقديم مجال مختلف وجديد من وسائل الترفيه إلى عملاء أورنچ والسوق المصرية.



ويقدم تطبيق "عيش مع حماقي" الفرصة لعشاق النجم في الغناء معه والالتقاء به والقيام بمباراة لكرة القدم ضمن فريقه.



وقع الاختيار على النجم "حماقي" لما يتميز به من مذاق راق في الفن والموسيقى وحبه لجمهوره واختياره الدقيق والمميز لأعماله التي باتت مما لا شك فيه جزء لا يتجزأ من وجدان وشعور معجبيه في مصر والأمة العربية.



أورنچ لديها حماسة كبيرة لتقديم مفهوم جديد يأخذ المحتوى الرقمي إلى عصر جديد يتجاوز التوقعات من خلال تقديم محتوى فريد لقاعدة عملائها الكبيرة إذ لا يقتصر الأمر فقط على معرفة أخبار النجم بل مشاركة العملاء في الغناء مع النجم الكبير حماقي، وسيكون لديهم أيضًا فرصة لمقابلته وقضاء يوم مع نجمهم المفضل.



كما انتهزت "أورنچ" عشق النجم "حماقي" لكرة القدم والرياضة وأعطت فرصة لجمهوره في مشاركته هذا الشغف الكبير وحضور المباريات المباشرة معه بالإضافة إلى لعب المباريات مع أو ضد حماقي.



وسيتمكن العملاء أيضًا من الاشتراك للحصول على فرص مشاركة "حماقي" في اهتماماته يوميًا، ومعرفة المزيد عنه من خلال تلقي الأخبار الحصرية والصور ومقاطع الفيديو من الحياة اليومية للنجم عن طريق الاتصال بـ #411 #.



ولا تتوقف المفاجأة عند هذا الحد بل سيتمكن عملاء أورنچ أيضا بالمشاركة وعرض مواهبهم من خلال تسجيل أصواتهم عبر الخدمة الصوتية المتاحة على رقم 1144 ومن ثم سيقوم حماقي وفريقه باختيار أفضل الأصوات للغناء معه وسيتم نشر تسجيلاتهم على صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية لاورنچ التي يتابعها أكثر من 26 مليون مشترك في مصر وجميع أنحاء العالم.



وقال المهندس أشرف حليم، نائب رئيس اورنچ مصر: "تفتخر أورنچ بالتعاون الجديد مع السوبر ستار محمد حماقي الذي يمثل اضافة قوية لما نقدمه عبر منصة الترفيه القوية والمتنوعة والتي تستحوذ على اهتمام شريحة كبيرة من مشتركينا من عشاق الفن والموسيقي. تأتي هذه الخدمة تأكيدا على سعي الشركة الدائم في خدمة وتلبية احتياجات عملائها المختلفة".



وفي إطار الاحتفال بهذه المناسبة الخاصة، عبر بيير إيتيان، نائب رئيس اورنچ مصر للقطاع التجاري قسم الأفراد عن سعادته لهذه الشراكة قائلًا: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نطلق هذه الخدمة المتميزة مع النجم حماقي، فنحن نخدم مجتمعنا عن طريق جعلهم أقرب بكل طريقة ممكنة من نجومهم المفضلين ونبحث دائمًا عن أفضل الطرق لإرضاء عملائنا وإمتاعهم من خلال المحتوى المبتكر والخدمات الحصرية علي شبكة الـ 4G الخاصة باورنچ".



من جانبها، قالت إنجي الصبان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة VictoryLink: "إن التعاون الجديد مع شركة اورنچ مصر يأتي تتويجًا لتاريخ طويل من الشراكة الناجحة مع شركة فيكتوري لينك VictoryLink في تعزيز خدمات القيمة المضافة لدى المستهلك المصري، إذ ترتبط الشركة بعلاقات متميزة مع اورنچ لتوفير أفضل الخدمات لمشتركيها بالإضافة إلى مواكبة المتغيرات العالمية ونقل الخبرات التقنية في مجال التسويق الرقمي".



يذكر أن أورنچ مصر هي أول شركة محمول تقدم للعملاء فرصة استثنائية للتواصل مع الفنانين المفضلين لديهم والغناء معهم على المسرح.