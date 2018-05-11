"دعم مصر" يعقد بروتوكولات مع الجهات التنفيذية لفتح منافذ بيع

أكد النائب أحمد زيدان، عضو المكتب السياسى لائتلاف "دعم مصر"، أن الائتلاف قام بعقد بروتوكول مع أكثر من جهة تنفيذية بالدولة لافتتاح منافذ بيع بأسعار مخفضة للمواطنين في المحافظات المختلفة بشهر رمضان الكريم، على أن يشرف عليها عدد من الشباب، كأحد أساليب مواجهة البطالة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.



وأضاف زيدان، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الائتلاف عقد اجتماعًا لمكتبه السياسى يوم الأربعاء الماضي؛ لمتابعة آخر الاستعدادات بمراكز الائتلاف في المحافظات بخصوص منافذ البيع، فضلًا عن مناقشة أولوية التشريعات خلال الفترة المقبلة.