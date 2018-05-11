القوات المسلحة تنظم المؤتمر الدولى التاسع لأورام الكبد

انطلقت فعاليات المؤتمر الطبى الدولى التاسع لأورام الكبد الذى تنظمه القوات المسلحة بالمركز الطبى العالمى على مدار يومين.



يناقش المؤتمر التطورات والتقنيات والأساليب الحديثة وطرق التشخيص والعلاج لأورام الكبد، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء وأساتذة الجامعات المصرية والخبراء العالميين.



بدأت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بكلمة اللواء طبيب عمرو حسين حجاب، مدير المركز الطبى العالمى، استعرض فيها الأنشطة العلمية والفعاليات المختلفة التي يشهدها المؤتمر، والذي يمثل إضافة قوية للتواصل مع المؤسسات الطبية العالمية، ومناقشة ما وصل إليه العلم الحديث فى علاج أورام الكبد والتقنيات والأجهزة الطبية والأساليب المستحدثة في هذا المجال.



كما اشار إلى أن المؤتمر يناقش التطور العالمى وإرساء القواعد والأسس العلمية لعلاج أورام الكبد، بواسطة مجموعة من أمهر الأطقم الطبية من المصريين والخبراء العالميين، وأن المنشآت الطبية التابعة للقوات المسلحة تتبع الأساليب الأكثر تطورًا لمواكبة التطور العلمى الهائل فى علاج أمراض أورام الكبد.



كما تناول المؤتمر محاضرة للدكتور نادر حنا، استشارى جراحات أورام الكبد والقنوات المرارية بالولايات المتحدة الأمريكية، استعرض فيها أساليب ومراحل العلاج لأورام الكبد بدءًا من الاكتشاف المبكر للمرض والمراحل العلاجية أثناء التعامل مع أورام الكبد.



كما تناول المؤتمر طرق العلاج والتشخيص المختلفة والمتطورة في حالات أورام الكبد وأساليب العلاج التي تتغير مع التطور العلمي المستمر لطرق العلاج، ومنها استخدام المناظير الجراحية وعلاج الأورام المتقدمة بالمواد المشعة مع نوعيات متقدمة من الأورام وبنسب نجاح مرتفعة للغاية مما يمكننا من التحكم في مراحل تطور هذه الأورام ويعطي الأمل للمريض في الشفاء عن ذي قبل وبنسب مرتفعة.



يأتى المؤتمر في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بالمنظومة العلاجية والوقوف على آخر المستجدات والأبحاث والتطورات العلمية وعقد العديد من المؤتمرات والمحاضرات والجلسات العلمية وورش العمل، لتدريب الجراحين وشباب الأطباء في المجالات الطبية المختلفة.



حضر وقائع المؤتمر نخبة من الخبراء العالميين ومستشارى القوات المسلحة وعدد من أطباء الجامعات والمعاهد الطبية المتخصصة فى علاج أورام الكبد.