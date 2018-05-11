هيثم الحاج علي: 40 مليون جنيه إيرادات هيئة الكتاب من يونيو

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن التقرير المالي الخاص بالهيئة خلال العام المالي 2017 – 2018، كشف عن تحقيق الهيئة موارد مالية من نهاية شهر يونيو الماضي، حتى أول مايو الحالي 40 مليون جنيه.



وأضاف رئيس هيئة الكتاب أن وزارة المالية طلبت منهم تحقيق إيرادات بـ33 مليون جنيه، والهيئة تخطت التارجت بنسبة أكثر من 40%، إذا استمرت الإيرادات بهذا الشكل على مدار الشهرين المقبلين.



ولفت هيثم الحاج علي إلى أن الإيرادات العالية تؤكد نجاح فكرة المعارض التي تنظمها الهيئة على مدار العام، وتحقق إيرادات، وهذا يسهل في طلب تعزيزات من وزارة المالية على الميزانية الخاصة بها إذا احتاجت لذلك.