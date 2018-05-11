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اقتصاد
الجمعة 11/مايو/2018 - 01:46 م

تقرير: نيجيريا مصدر الهجمات الإلكترونية حول العالم

تقرير: نيجيريا مصدر
وكالات
dostor.org/2165894

كشف تقرير لوحدة استقصاء التهديدات الإلكترونية، التابعة لشركة «بالو ألتو نتوركس» عن أن الجرائم الإلكترونية الصادرة من نيجيريا، التي تستهدف دول العالم كافة، في تزايد مستمر، موضحا أن المهاجمين النيجيريين استطاعوا شن 17600 هجمة شهريا حول العالم.

وحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي، فإن الخسائر المقدرة حول العالم، وفقا لجهات تنفيذ القانون، تتجاوز 3 مليارات دولار أمريكي.

وطبقت الشركة تحليلات متقدمة لمجموعة من البيانات تجاوزت 30000 عينة من البرامج الضارة على مدى ثلاث سنوات، الأمر الذي مكنها من ربط أكثر من 300 فاعل أو مجموعة مرتبطة، بما يزيد عن نصف مليون هجمة على الشبكات الخاصة بعملاء «بالو ألتو نتوركس».

ولاحظت الشركة استخدام المهاجمين النيجيريين نحو 15 أداة منفصلة من أدوات البرامج الضارة؛ لدعم خطط توغل الرسائل الإلكترونية للشركات الحديثة، فخلال العام الماضي وحده، استطاعوا شن 17600 هجمة شهريًا، بزيادة قدرها 45% عن عام 2016.

وامتدت هذه الهجمات لتشمل جميع قطاعات الصناعة الرئيسية، واستهداف الشركات بدلًا من الأفراد، إذ تعلم هؤلاء الفاعلون طرق الاستخدام الناجحة لأدوات البرامج الضارة لتحقيق عوائد مربحة، وبحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي، فإن الخسائر المقدرة حول العالم وفقًا لجهات تنفيذ القانون تتجاوز 3 مليارات دولار أمريكي.

وبدأت «بالو ألتو نتوركس» بتعقب هؤلاء الفاعلين، الذين أطلقت عليهم اسم «سيلفرتيرير»، في عام 2014.

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