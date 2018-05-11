مؤتمر «التحديات الاقتصادية ودور الشباب» بـ«الحركة الوطنية».. غدًا

يعقد حزب الحركة الوطنية المصرية، مؤتمرًا حول آفاق وتحديات الاقتصاد المصرى، ودور الشباب فى صنع القرار، غدًا السبت، بمقر مكتبة مصر الجديدة العامة، وتحت إشراف أمانة شباب الجمهورية.



وأكد محمد عزمي، أمين الشباب، أن المؤتمر يشهد جلسة عامة افتتاحية، يعقبها عقد ندوتين علي هامش المؤتمر؛ الندوة الأولي تدور حول آفاق الاقتصاد المصري وما يواجهه من تحديات خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلي أن الندوة ستقدم عددًا من الحلول والمقترحات إلى الحكومة في شكل تقارير استراتيجية متخصصة أعدها عدد من الخبراء، وسيحاضر فيها رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب النائب محمد بدراوى، والخبير الاقتصادى ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب الدكتور أحمد رؤوف.



وأضاف عزمي أن الندوة الثانية ستناقش قضية مشاركة الشباب في صنع المستقبل، وكيفية التأهيل والتدريب علي تحمل المسئولية والمشاركة البناءة النابعة من خبرة ووعي ومرتكنة لعناصر شابة مسلحة بالعلم والمعرفة، بعيدًا عن المزايدات والصخب والصوت العالى، وسيحاضر في الندوة القائم بأعمال رئيس الحزب اللواء رؤوف السيد، والأمين العام للحزب الدكتور أحمد الضبع، وزعيم الأغلبية السابق بمجلس الشورى الدكتور محمد رجب، ومعاون وزير الشباب والرياضة الدكتور يوسف الوردانى، وعميدة كلية الإعلام السابقة بجامعة بنى سويف الدكتورة نائلة عمارة.



وأوضح محمد عزمي أن الندوتين تأتيان في إطار سلسلة من الأمسيات الثقافية والسياسية والاقتصادية التي يعتزم الحزب تنظيمها خلال المرحلة المقبلة، والتي تتناول موضوعات وقضايا تستهدف رفع الوعى لدى الشباب وتحفيزهم علي المشاركة الفعالة والإيجابية في بناء الوطن.



وأشار إلي أن المؤتمر سينعقد السبت المقبل، بمقر مكتبة مصر الجديدة العامة، في محافظة القاهرة، بحضور أعضاء الهيئة العليا للحزب والأمانة العامة وعدد من أعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة والسياسية وشباب من محافظات القطاع الشمالي.